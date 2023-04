Bar ristoro al Mediceo "L’affidamento non c’è ma già si cerca personale"

"Come mai la Fondazione Terre Medicee ha indetto la manifestazione di interesse per il punto ristoro al Mediceo quando il gestore uscente da settimane ha già pubblicato annunci di ricerca per assumere personale?". Tutta l’opposizione pone più di un interrogativo sull’avviso lanciato nei giorni scorsi per trovare soggetti interessati a presentare, entro il 28 aprile, domanda per ottenere la concessione stagionale dell’attività per tre anni (gli interessati devono essere iscritti alla Camera di commercio industri artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività di caffetteria, somministrazione di alimenti e bevande) con requisito essenziale per la partecipazione alla procedura "il sopralluogo presso le strutture per una presa visione delle stesse, da effettuare con personale della Fondazione". Peccato però che già il 25 marzo – quindi ad affidamento non ancora compiuto – sia stato pubblicato il post su facebook dal privato gestore uscente per la ricerca di barman e camerieri da impiegare proprio in quel locale, con tanto di mail alla quale inviare curriculum. E la minoranza evidenzia anche "quel like alla pubblicazione-annuncio su facebook, piazzato proprio da un assessore di Seravezza", e quindi, "l’amministrazione comunale non può dire di non conoscere questa singolare incongruenza riguardante il futuro del bar ristoro nella cappellina".

"L’opposizione, congiuntamente – è la posizione dei consiglieri di minoranza – esprime forti perplessità e dubbi sulla manifestazione di interesse relativa al punto ristoro dell’Area Medicea pubblicata dalla Fondazione Terre Medicee. La Fondazione o i gestori precedenti si sono forse dimenticati fino a ieri dell’incombenza di questo avviso pubblico? Chi delle parti allora ha corso, quantomeno troppo in avanti, rispetto alla stagione 2023? Ci riferiamo espressamente ad un post facebook dei gestori uscenti che già il 25 marzo, meno di un mese fa, annunciavano assunzioni di personale per la loro attività al Palazzo Mediceo. Quindi – proseguono i consiglieri – quanto è realistica la manifestazione di interesse del direttore della Fondazione, Davide Monaco, per l’area ristoro? O forse è accaduto che nessuno ha avvertito i privati gestori che il loro contratto era terminato alla fine dello scorso anno?".

Francesca Navari