Bar assediati da piccioni a Pietrasanta: "Invadono e sporcano" Chiesto l'uso dei falchi

Invadono i tavolini e sporcano ovunque, dalle sedie ai marciapiedi. I piccioni sono un incubo per i bar di piazza Duomo, spesso costretti a scusarsi con i clienti che subiscono questa indesiderata presenza. Tanto che i gestori chiedono al Comune di prendere l’esempio di Camaiore ingaggiando dei falconieri. "È un problema ormai ingestibile – spiegano in una lettera – che per alcuni di noi si traduce in perdita di clienti a causa di una presenza aggressiva sui tavoli, con risvolti anche di natura igienica. Un problema che influisce inoltre sul decoro del suolo pubblico, ma nonostante le nostre segnalazioni niente viene fatto per fermare questo fenomeno. Siamo costretti a pulire per conto nostro gli spazi a ridosso della piazza, sebbene non spetti a noi. Si faccia allora come a Camaiore – concludono – dove decoro e igiene sono stati ripristinati con l’impiego di falconieri che tengono lontani i volatili dal centro storico e dalle attività commerciali, rendendo l’ambiente più salubre senza più invasioni di piccioni".