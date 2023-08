Bando scuola Seravezza: sostegno per famiglie svantaggiate

Incentivi economici per sostenere il diritto allo studio degli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate. C’è tempo sino al 22 settembre per presentare domanda al “Pacchetto scuola” che permette di accedere all’assegnazione dell’incentivo economico (da 130 a 300 euro), finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica. Si tratta di un aiuto che consentirà di accedere a fondi per l’acquisto di libri, materiale didattico e per servizi scolastici.

Destinatari del fondo sono studenti, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o paritaria degli enti locali inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di 15.748,78 euro.

Un aiuto alle famiglie in difficoltà per consentire un sostegno nell’acquisto dei libri, di altro materiale scolastico e dei servizi inerenti la scuola. Il beneficio deve essere richiesto da uno dei genitori o dallo stesso studente nel caso abbia raggiunto la maggiore età. Il Comune provvederà poi alla creazione di una graduatoria (che sarà resa nota entro il 15 novembre sul sito del Comune) stilata in ordine di Isee crescente e, in caso di parità, si terrà conto di precisi criteri come la presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; maggiore numero di figli minori; ordine cronologico di presentazione delle domande. Domande a: [email protected] Il bando su www.comune.seravezza.lucca.it. Info: 0584 757756 e 0584 757728