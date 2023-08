Bando "Sapori di campagna" a Pietrasanta: partecipa al mercatino

E’ on line sul sito del Comune di Pietrasanta il bando, riservato alle associazioni di categoria, per partecipare a “Sapori di campagna”, il mercato contadino di prodotti agroalimentari che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 settembre in piazza Duomo, durante il festival di alta cucina “Le stelle di Pietrasanta”. Gli operatori dovranno presentare la manifestazione di interesse all’ufficio turismo del Comune entro le 12 di mercoledì 30 agosto, via posta elettronica certificata, scrivendo a [email protected] o al protocollo comunale, in piazza Matteotti. All’istanza dovrà essere allegata una relazione che possa provare l’esperienza nella commercializzazione di prodotti d’eccellenza locale, di quelli provenienti da agricoltura biologica, lotta integrata e marchi di qualità Dop, Doc e Docg.