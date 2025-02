Bando per sponsorizzare gli eventi. Gli interessati hanno 30 giorni

Trenta giorni di tempo, con scadenza a fine febbraio, per coloro che vorranno sponsorizzare i grandi eventi inseriti dal Comune nel palinsesto del 2025. È quanto prevede la bozza di contratto approvata il 31 gennaio con apposita determina dirigenziale in vista dell’evidenza pubblica finalizzata a recepire contributi per le varie attività culturali e di promozione turistica. La bozza contempla sia le iniziative in programma sia le diverse modalità di sponsorizzazione a seconda delle somme che gli eventuali interessati vorranno elargire.

Le manifestazioni contemplate sono tredici: il Museo dei bozzetti col progetto "Un museo identitario che parla le lingue del mondo", Giardini Segreti tra Sant’Agostino, biblioteca e musei, il Carnevale di Pietrasanta (gennaio-giugno), il premio "Romano Cosci" (primavera e autunno), Estate a Marina di Pietrasanta, Parole ad arte (maggio-giugno), Premio Carducci in piazza Duomo (27 luglio), Festa del pontile a Tonfano (6 settembre), Le Stelle di Pietrasanta (12-14 settembre), Festa dello sport in centro e a Marina (20-21 settembre), Pietrasanta Medievale (4-5 ottobre), Premio Barsanti e Matteucci (ottobre-novembre) e L’incanto del Natale.

Sono quattro, invece, le possibilità di sostenere queste iniziative: fino al 30% del costo del progetto (logo dello sponsor su brochure e manifesti), dal 31% al 60% (con citazione nei comunicati stampa e sul sito del Comune), dal 61% al 99% (inviti ufficiali e servizi collegati agli appuntamenti) e 100% (partecipazione attiva e molto altro).