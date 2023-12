Bando per l’ex scuola a Giustagnana. Si cercano enti per la gestione

Sarà presto pubblicata la manifestazione d’interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’ex scuola di Giustagnana. Il Comune, proprietario dell’immobile, è a caccia di enti o associazioni interessati alla gestione degli spazi dal momento che è scaduta l’intesa – sottoscritta nel 2007 e rinnovata negli anni – con la pubblica assistenza di Giustagnana a cui era stato concesso il comodato d’uso. L’immobile nel tempo ha ospitato mostre e iniziative soprattutto destinate ai ragazzi. La procedura ad evidenza pubblica è rivolta ad entiassociazioni operanti nel territorio del Comune di Seravezza e sono precisi i criteri cui attenersi: dovrà trattarsi infatti di realtà senza finalità di lucro e in via prioritaria, non titolari di beni immobili. La durata del contratto è fissata in 10 anni rinnovabili. L’assegnazione sarà effettuata in base a determinati requisiti, cioè: numero di anni di attività; numero di soci; disponibilità a condividere i locali con altre associazioni; progetto di gestione e sistemazione dell’immobile. L’assegnatario dovrà provvedere all’esecuzione dei relativi lavori di manutenzione ordinaria e al

pagamento dei consumi delle utenze (gas e luce). "La concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale – recita la deliberazione di giunta – è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni".

Francesca Navari