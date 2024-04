Bando per gli alloggi Erp. Domande entro l’8 giugno

Via libera al nuovo bando per la formazione della graduatoria di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ci sarà tempo sino all’8 giugno per presentare domanda al Comune. "Un bando che esce dopo quattro anni dal precedente - spiega Stefano Pellegrini, assessore al sociale - come previsto dalla legge. Si tratta di un ambito molto delicato che ho seguito con grande impegno, con la preziosa collaborazione dell’ufficio casa. In questi anni abbiamo riservato al settore una forte attenzione, anche attraverso sopralluoghi che consentono di verificare lo stato della manutenzione, la conformità urbanistica e il mantenimento dei requisiti come il reale utilizzo degli alloggi. È notizia di questi giorni, inoltre, l’ottenimento di un finanziamento regionale di 39mila euro per gli alloggi di risulta". Criterio determinante per l’accesso al bando è la residenza o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva nell’ambito del territorio comunale, l’assenza di condanne penali per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni, ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena. Ci sono poi gli aspetti inerenti la situazione economica che deve essere tale da non consentire l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato: il reddito deve risultare non superiore a 16.500 euro di valore Isee. Per info: 0584 757747.