Bando Multiservizi. Posto da amministrativo

C’è tempo fino a venerdì alle 12 per presentare domanda al bando indetto dalla Multiservizi – per titoli ed esami – per la formazione di una graduatoria per la assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno e/o parziale) di personale con qualifica di “Addetto Amministrativo di farmacia/magazzino, liv. 5°” ccnl “dipendenti imprese farmaceutiche gestite o partecipate da enti locali”. Tra i requisiti è necessario avere già prestato servizio presso ente pubblico e/o società a partecipazione pubblica o farmacia privata, parafarmacia, magazzino farmaceutico, con mansioni di “addetto amministrativo di farmacia/magazzino” (o superiori, purché implicanti comunque lo svolgimento delle mansioni riconducibili all’anzidetto profilo professionale), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato per almeno sei mesi. Possesso del diploma di ragioniere, perito commerciale, aziendale o diploma di laurea triennale o quinquennale (o specialistica) in economia o equipollenti.