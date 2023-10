Bando mense scolastiche. Servizio affidato a Sodexo e alla Pietrasanta Sviluppo

Le buone sensazioni della vigilia alla fine si sono rivelate azzeccate. Sarà di nuovo la Sodexo, stavolta insieme alla Pietrasanta Sviluppo, a gestire il servizio mense scolastiche del comune di Massarosa. L’aggiudicazione risale a pochissimi giorni fa ed è l’epilogo di un bando a cui complessivamente avevano partecipato tre realtà. Per la partenza del servizio ci vorranno ancora due-tre settimane e sebbene il bando indicasse una fornitura totale di 500 pasti al giorno è probabile, iscrizioni alla mano, che la cifra sia destinata ad aumentare ulteriormente. A spuntarla, come detto, è il sodalizio composto dalla Sodexo, tecnicamente capo-commessa, e la multiservizi del comune di Pietrasanta che gestirà il servizio in sub-appalto per la durata di tre anni rinnovabili. Decisivi sia i requisiti economici – la base era di 6,50 euro a pasto, al ribasso – che quelli tecnici.

Il “colosso“ Sodexo era subentrato a Massarosa due anni fa, ma si era già avvalso della Pietrasanta Sviluppo, che per un periodo aveva fornito i pasti attraverso il centro cottura di Strettoia nell’attesa che entrasse in funzione quello di Massarosa. "Su un totale di 500 pasti al giorno – spiega Pietro Bertagna, amministratore unico della Pietrasanta Sviluppo – dovremo confezionarne 150-200, il che significa un aumento della produzione pari al 15-20%. La Sodexo incontrerà l’assessore alla pubblica istruzione per avere il numero esatto degli iscritti, dopo di che valuteremo quanti addetti impiegare in più a Strettoia. Presumo che saranno uno o due".

