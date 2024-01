Bando direttore artistico. Arrivate 35 candidature. La nomina entro marzo

Sono 35 le persone interessate al ruolo di direttore artistico della Fondazione Versiliana. Il bando è scaduto venerdì, con le manifestazioni d’interesse pervenute sotto i pini di viale Morin: la nomina dovrebbe essere annunciata nel mese di marzo. La settimana prossima verrà infatti ufficializzata la commissione, composta da tre persone, chiamata a vagliare le richieste e a selezionarne tre o quattro per il colloquio finale. "Non c’è nessuna fretta – spiega il presidente Alfredo Benedetti – dato che il nostro attuale consulente artistico Massimo Martini è in carica fino a settembre e sta attualmente lavorando al programma estivo. Entro fine gennaio il cartellone andrà presentato al ministero per chiedere i contributi del Fus, già ottenuti negli ultimi due anni: puntiamo al tris. In genere abbiamo ricevuto circa 70mila euro, ma per il 2024 puntiamo a qualcosa di più. Oltre a contare su un aiuto straordinario del governo dopo l’ordine del giorno presentato dall’onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini".

d.m.