Bando di Gaia Cerca responsabile

GAIA RICERCA UN RESPONSABILE AFFARI REGOLATORI PIANIFICAZIONE STRATEGIA E SOSTENIBILITÀ

C’è tempo fino alle 12 di venerdì 5 maggio per inoltrare domanda di partecipazione a GAIA S.p.A. e concorrere alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Responsabile Affari Regolatori, Pianificazione Strategica e Sostenibilità. La figura ricercata da GAIA avrà il compito di coordinare le attività e i rapporti istituzionali del Gestore con l’Autorità Nazionale che regola il servizio idrico integrato (ARERA) e locale (AIT) per l’applicazione della metodologia tariffaria e collaborare con la Direzione per la definizione del Piano Strategico aziendale. Il candidato deve possedere uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Economia e Commercio secondo il previgente ordinamento; oppure diploma di laurea specialistica in Scienze dell’Economia o Scienze Economico - Aziendali; in alternativa, diploma di laurea magistrale in Scienze dell’Economia o Scienze Economiche-Aziendali. Sono accettate lauree equipollenti ed equiparate per legge a quelle indicate.

E’ inoltre richiesta una esperienza lavorativa certificabile, maturata in posizioni analoghe a quella del posto oggetto della selezione, svolta in enti pubblici o aziende strutturate private eo pubbliche, in rapporti di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato o a tempo indeterminato. L’esperienza lavorativa deve essere stata svolta in materia di: Piani d’ambito e nell’applicazione della metodologia tariffaria prevista dall’ARERA e Bilanci e contabilità d’impresa e per almeno 3 anni negli ultimi 10 anni, in periodi anche non continuativi. Infine, è richiesto il possesso di patente di guida, categoria B o superiori.