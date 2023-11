Bando alloggi Erp. Sportello di supporto alla Villa Bertelli

Arriva dal Comune un aiuto per gli utenti nella compilazione delle domande di presentazione per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in scadenza il 27 dicembre. Da questa settimana, nei giorni di martedì dalle 15 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 12, sarà attivo allo sportello del consumatore di Villa Bertelli, il servizio di assistenza e consulenza relativa alla compilazione delle domande di partecipazione al bando Erp. Il servizio è erogato previo appuntamento telefonico al 327.4049091, a cui risponde l’avvocato Francesca Galloni

"Considerato che la complessità della normativa potrebbe mettere in difficoltà molti utenti nella compilazione della modulistica – spiega Duilio Maggi, consigliere delegato alle politiche sociali – abbiamo ritenuto opportuno supportarli, mettendo a loro disposizione un servizio di assistenza e consulenza, affidandolo alla Confconsumatori Toscana che ha già attivo uno sportello del consumatore presso Villa Bertelli".