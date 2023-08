Faccia a faccia coi banditi. Li sorprende in casa e loro lo rapinano

Massarosa (Lucca), 1 agosto 2023 – C’è una banda dell’Est specializzata nei furti nelle abitazioni che imperversa tra i paesi della nostra provincia. Una banda organizzata che conosce le tecniche per sfuggire ai controlli delle telecamere di videosorveglianza e che, quando, entra in azione si camuffa (calzano cappellini e indossano mascherine FFP2 per coprire naso e bocca) e adotta tutte le precauzioni possibili per non essere identificata (guanti in lattice alle mani per evitare di lasciare impronte). Nonostante tutti questi accorgimenti, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, la banda ha comunque rischiato di finire nella rete dei carabinieri. È stato un attimo. Sono riusciti a sfuggire ai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Viareggio e ai colleghi della Stazione di Massarosa per un soffio. Una fuga che però potrebbe essere limitata nel tempo. L’ultima distrazione, quella commessa nel corso dell’ultima rapina, infatti potrebbe aver messo gli investigatori dei carabinieri sulla strada giusta proprio grazie al tempestivo intervento messo in atto nell’ultimo ’colpo’.

Ma che cos’è accaduto? È la tarda serata di venerdì scorso quando la banda entra all’interno di una villetta suddivisa in due abitazioni. Pensavano che non ci sia nessuno, in quel momento. Invece nella casa c’è il proprietario che se li trova davanti nel soggiorno. A quel punto i due uomini, cappellino calato sulla testa, mascherina e quanti alle mani, lo hanno minacciato con gli strumenti da scasso con i quali si erano introdotti poco prima. Da qui (la minaccia di colpire) il reato si è trasformato da furto in rapina. L’uomo nonostante sia tenuto “a tiro" dai due uomini ("con un forte accento dell’Est", ha raccontato ai carabinieri) riesce comunque a richiamare l’attenzione del fratello che abita nell’altro appartamento della villetta.

I due, vistisi smascherati, arraffano i pochi contanti presenti in casa (circa 15o euro) e il telefonino della vittima (sperando così di ritardare la chiamata dei soccorsi, visto che poi lo hanno gettato nel giardino della stessa villetta presa di mira) prima di darci precipitosamente alla fuga. Ma il fratello del rapinato è stato più veloce di loro. Ed è riuscito ad allertare subito i carabinieri. Che si sono precipitati nell’area. I banditi, alla fine, sono riusciti a fuggire ma gli investigatori sono comunque riusciti a raccogliere informazioni preziose che ora potrebbero costare caro ai due rapinatori (e ai loro complici).