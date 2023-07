Banda del tombino La polizia ha arrestato i due responsabili delle spaccate ai negozi

Incastrata la ’banda del tombino’. La polizia di Stato ha arrestato in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Lucca due soggetti che sarebbero i responsabili di una serie di colpi messi a segno nelle ultime settimane in città. Ieri mattina infatti gli agenti del commissariato di Viareggio hanno tratto in arresto e condotto in carcere due versiliesi – S.G. 36enne di Pietrasanta e R.A. 43enne di Viareggio – componenti della “banda del tombino” che ha imperversato a Viareggio dall’inizio dell’estate. I due erano già stati arrestati a suo tempo in flagranza di reato dopo l’ultimo colpo messo a segno, a seguito del quale, erano scattate le indagini utili a dimostrare che proprio la tecnica adoperata fosse la “firma” di quel loro sodalizio criminale che serviva a concretizzare vere e proprie scorribande che non hanno risparmiato nè il centro nè la periferia di Viareggio.

Le indagini si sono avvalse delle preziose tecniche della polizia scientifica del commissariato attraverso le quali è stato possibile confermare la presenza dei due personaggi sui luoghi dove erano accaduti i delitti e, al termine della complessa ricostruzione di tutti gli episodi, il commissariato potuto riferire con puntualità gli esiti alla Procura della Repubblica che ha immediatamente inoltrato la richiesta di arresto al Gip del Tribunale di Lucca sulla scorta delle prove reperite. La coppia di pregiudicati aveva adottato il particolare modus operandi che gli era valso anche l’appellativo di “banda del tombino” proprio perché la strategia era sempre la stessa: utilizzavano le coperture in ghisa dei tombini stradali che venivano reperiti nelle vicinanze del luogo preso di mira, per sfondare le vetrate degli esercizi commerciali da colpire e poi rubare all’interno, procurando danni in qualche caso anche maggiori rispetto al valore della merce razziata. I titolari delle attività infatti si sono trovati a sostenere ’spaccate’ ingenti compiute utilizzando proprio il tombino come sorta di ariete per aprire un varco e mettere a segno il furto e il ripetersi di episodi del genere ha tenuto ’sotto scacco’ tanti negozi e attività durante la notte.

I colpi a loro attribuiti sono quelli messi a segno alla Farmacia “Canali” al Varignano nella notte del 6 maggio, alla farmacia “Farmaè” di Via Aurelia Nord nella notte del 26 maggio e, nella stessa notte, alla macelleria etnica in via Puccini a Viareggio. I due nella mattinata sono stati rintracciati ed arrestati dagli agenti del commissariato, in forza all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Lucca, che li hanno condotti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Red.Viar.