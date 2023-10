Banchi a Natale a Forte dei Marmi: Presto il Bando per i Mercati

L’amministrazione comunale già attiva l’iter per programmare i mercati straordinari di Natale in piazza Marconi. La cui organizzazione sarà delegata alle associazioni di settore, per evitare che si creino ’buchi’ nel percorso dello shopping, viste le troppe defezioni del passato, e per l’80% dovrà trattarsi di ambulanti già titolari di posteggio il mercoledì. A breve sarà proposto un avviso pubblico rivolto alle associazioni di categoria per la programmazione di un calendario di mercati in piazza Marconi, per alcune domeniche di dicembre nel periodo di Natale. "In passato – recita l’atto di giunta – si sono svolte delle edizioni straordinarie domenicali del mercato del mercoledì di piazza Marconi, nel periodo natalizio (mese di dicembre- gennaio) e spesso il buon esito degli stessi è stato compromesso dalle numerose assenze dei titolari di posteggio. Alla luce dell’esperienza passata è stato ritenuto opportuno quindi di affidare a associazioni del settore l’organizzazione dei mercati al fine di garantire una migliore riuscita ed una maggiore partecipazione da parte dei titolari di posteggio. Nell’avviso sarà inserita una clausola che imponga agli organizzatori di fornire con preavviso di almeno 15 giorni l’elenco degli espositori con relativa qualifica e specifiche merceologiche dei prodotti esposti, i quali dovranno essere almeno per il 80% titolari di posteggi nel mercato settimanale che si tiene ogni mercoledì in piazza Marconi.