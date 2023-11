Banca Progetto si mette in “rete“. Una guida alle opportunità Pnrr

Appaltipnrr.it è il primo sito di informazione sulle opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza. Un portale dedicato alle aziende per cogliere tutte le occasioni degli appalti che devono ridare slancio al nostro paese. Il servizio è completamente gratuito e elenca tutte le più importanti gare di appalto attraverso i fondi PNRR. Grazie al servizio erogato da Banca Progetto si possono consultare facilmente i bandi collegati al piano. La ricerca è rapida cercando sulla lista mensile degli appalti per trovare l’appalto che interessa dove opera l’azienda. Si può leggere la sintesi dei contenuti e ricevere i dettagli del bando. Perchée Banca Progetto ha realizzato un servizio dedicato agli appalti pNRR ? Banca Progetto è, per sua missione, vicina alle PMI e agli imprenditori ed ha realizzato il sito con l’obiettivo di dare supporto alle piccole e medie imprese che vogliono usufruire di tutte le possibilità offerte dal PNRR. Banca Progetto ritiene infatti fondamentale realizzare servizi che possano semplificare il modo con cui le aziende accedono alle informazioni e ai finanziamenti. Business promotion è il programma gratuito dedicato alle aziende, in particolare PMI, che offre occasioni di business matching con i buyer esteri attivi in paesi con alto potenziale per l’export del nostro Paese.