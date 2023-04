Banca di credito cooperativo Utile 2022 da record: 14 milioni

di Daniele Masseglia

Dall’esterno può sembrare un miracolo, eppure i numeri non mentono: in un anno l’utile della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è passato da 673mila euro a quasi 14 milioni di euro. Alro che ritorno alla situazione pre-Covid, per l’istituto di via Mazzini è il miglior risultato mai raggiunto in 71 anni di storia. Miglior biglietto da visita non poteva esserci in vista dell’assemblea dei soci, in agenda il 29 aprile alle 10 all’Una hotel di Lido di Camaiore, la prima di nuovo in presenza dopo tre anni di videoconferenze. Buona gestione e solidità patrimoniale, del resto, sono i temi portanti del bilancio consuntivo 2022 come ha illustrato ieri mattina un Cda fiero e orgoglioso.

"L’utile – spiega il presidente Enzo Stamati – avrebbe potuto essere ancor più cospicuo, ma abbiamo preferito fare ulteriori accantonamenti, per 3 milioni di euro, a tutela dei clienti. È un risultato costruito negli anni grazie alla collaborazione con il gruppo Iccrea, per noi una grande ’mamma’: dopo il nostro disagio iniziale per la necessità di prendere le misure ha consentito pian piano di allargarci, diventando a livello toscano una delle banche Iccrea più importanti e in Italia una delle prime 20-30 in assoluto". Dopo aver ricordato le novità in arrivo per le filiali di Massa (da ristrutturare) e Sarzana (da spostare), Stamati si dice ottimista anche per il 2023: "Le previsioni sono molto positive, nelle ultime due domeniche c’è stato un assaggio della stagione in partenza. La gente si è di nuovo buttata nella vita e viaggia, i nostri alberghi, ristoranti e bagni ci hanno dato buone indicazioni. Molti di loro a febbraio avevano già le prenotazioni fino a settembre". Passando ai numeri, la banca oggi può contare su una rete di 23 sportelli, 163 dipendenti, 8.152 soci e 42.200 clienti, tra cui 8.500 imprese e 33.700 privati.

Quindi l’utile record del 2022. "Viene da due anni duri – sottolinea il direttore generale Maurizio Adami – tra Covid, guerra e inflazione. Lo dimostrano i bilanci 2020 e 2021, chiusi con utili irrisori a causa della necessità di coprire il credito deteriorato. L’input era stato quello di mettere in sicurezza totale la banca garantendone solidità. Oggi raccogliamo i frutti di chi ci ha messo testa e cuore, lavorando in maniera certosina: dalla presidenza alla direzione, dai revisori ai dipendenti. Non avere risorse e flussi per tanti mesi è stato complicato – conclude – ma grazie a una strategia oculata ci siamo rafforzati arrivando a questo straordinario risultato". Tra gli altri dati snocciolati, infine, c’è la riduzione del credito deteriorato (dai 48,2 milioni del 2021 ai 22,8 nel 2022), impieghi verso la clientela per 638 milioni, raccolta diretta per 1 miliardo e un patrimonio netto di 110 milioni.