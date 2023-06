Banca credito cooperativo Torna il premio “Tosi“ Riconoscimento ai laureati

Giovanni Tosi oggi avrebbe 82 anni se un brutto male non lo avesse strappato al mondo e all’affetto dei suoi cari a fine settembre 2017. Un insegnamento, quello del compianto e storico ex direttore generale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, che l’istituto di via Mazzini anche quest’anno intende onorare dedicandogli il premio riservato ai laureati nei territori di competenza della banca. Il concorso è giunto per l’esattezza alla sua settima edizione e troverà compimento l’anno prossimo visto che il requisito principale per partecipare è aver conseguito la laurea durante il 2023.

"Anche quest’anno – scrivono il Cda e a direzione della banca – ci dedicheremo agli studenti meritevoli del territorio che abbiano conseguito la laurea magistrale nel 2023. Il vincitore sarà premiato durante gli eventi di fine anno legati alle borse di studio Bvlg. Il nostro istituto continua infatti a premiare l’impegno degli studenti meritevoli del territorio. Ancora una volta con una doppia valenza: premiare il merito e ricordare Giovanni Tosi, lo storico direttore generale che per 40 anni è stato il fulcrodell’attività della banca di credito cooperativo sui territori e per la comunità". Possono partecipare al bando di concorso gli studenti residenti nei comuni di competenza territoriale della Bvlg con laurea magistrale discussa e conseguita tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. La tesi dovrà avere come riferimento

argomenti di ambito bancario, finanza, cooperazione bancaria e sviluppo territoriale in ambito bancario, con una votazione minima di 107 su 110. Il termine ultimo di presentazione della domanda è stato fissato il 31 gennaio 2024. "Premiare il merito – proseguono il Cda e la direzione – significa per noi educare le nuove generazioni all’impegno. É un volontà e un obiettivo che portiamo avanti anche grazie agli insegnamenti di Giovanni Tosi nei suoi 40 anni dedicati alla nostra banca". L’ennesima missione per una banca che ogni anno consegna un riconoscimento agli studenti del territorio e che sostiene anche le categorie economiche come dimostrano le varie iniziative intraprese sul territorio. Per quanto riguarda infine il regolamento del premio Tosi, la scheda di iscrizione, le informazioni e le modalità per fare richiesta sono disponibili sul sito della banca.