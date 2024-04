Il bambino-detective fa arrestare il ladro del furto di Pasqua

Torre del Lago (Lucca), 5 aprile 2024 – Ha solo sette anni, e già il fiuto di un investigatore d’esperienza. Un bambino ha permesso infatti agli agenti del Commissariato di Viareggio di arrestare un 35enne con l’accusa di tentato furto in concorso; e di stringere il cerchio intorno alla banda del Suv bianco sospettata di aver messo a segno altri colpi nella giornata di Pasqua.

Erano circa le 16 di domenica scorsa quando il piccolo, affacciato alla finestra della sua abitazione a Torre del Lago, ha notato un uomo girottolare intorno alla casa dei vicini, usciti fuori per il pranzo di festa. Indossava una mascherina chirurgica, dei guanti calzati sulle mani e uno zaino sulle spalle, e mai, prima di allora, lo aveva visto da quelle parti. Per questo il bambino ha avvisato i genitori, che a loro volta hanno segnalato al Commissariato la presenza di un’auto sospetta con a bordo almeno un paio di persone travisate. Fornendo tutti i dati necessari: colore, modello e targa. Così una volante di pattuglia si è precipitata sul posto, e percorrendo via Manzoni è stato notato un uomo uscire di corsa dal portone di un’abitazione, che appena si è reso conto dell’arrivo della polizia ha tentato di fuggire.

La fuga è durata però pochi metri e, nonostante la sua strenua resistenza agli agenti, il 35enne – originario di Asti, e già conosciuto dalla forze dell’ordine – è stato bloccato ed ammanettato. In quel frangente gli agenti si sono accorti che aveva con sé, oltre ad un frullino, anche una radio ricetrasmittente con auricolare, con cui probabilmente era in contatto con dei complici che lo avevano avvisato del sopraggiungere della volante. Per poi fuggire via.

Una volta reso inoffensivo, l’uomo ha cominciato a lamentarsi di avere problemi cardiaci per cui è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia dove è stato visitato: non è stata riscontrata nessuna patologia cardiaca. Né in atto né pregressa. Il malvivente è stato dunque accompagnato in commissariato dove, al termine dell’identificazione, è stato dichiarato in arresto e trasferito nel carcere di Lucca in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip.

All’interno dello zaino che il 35enne aveva con sé sono stati ritrovati e sequestrati una serie di utensili ed oggetti come grossi cacciaviti, piedi di porco, dischi per frullini oltre che una somma di denaro in contanti, probabilmente proveniente da altri furti commessi. Sono tutt’ora in corso indagini per accertare l’identità dei complici dell’uomo arrestato e la consumazione di altri furti nella giornata da parte della banda.

mdc