Stazzema (Lucca), 9 settembre 2018 - Un bimbo di dieci anni è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche all'ospedale Meyer di Firenze in seguito ad una caduta da un'altalena su cui stava giocando questo pomeriggio. L'incidente è avvenuto alla Baia dello Scoiattolo, un rifugio montano nel Comune di Stazzema, sul versante versiliese delle Alpi Apuane. Stando a una prima ricostruzione, il piccolo nella caduta ha battuto la testa riportando un trauma cranico commotivo, tanto che il medico dell'elisoccorso del 118 ha deciso per il trasporto direttamente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.