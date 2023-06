Balneazione Revocati i divieti "Ma da Arpat zero comunicazioni"

Ieri mattina il sindaco Alberto Giovannetti ha revocato i divieti di balneazione a Fiumetto. Ma con una scìa polemica: il Comune non ha ricevuto comunicazioni ufficiali da Arpat. "Dobbiamo capire cos’è successo – dice l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – e speriamo che Arpat ci dia spiegazioni in modo celere. D’accordo gli inconvenienti, ma possono condizionarci su temi prioritari come la salute pubblica. Insieme al sindaco coinvolgeremo gli altri comuni costieri per elaborare con Arpat un protocollo informativo più sicuro per tutti". Era stato infatti il sindaco, sabato, a emettere i divieti solo dopo colloqui telefonici tra l’ufficio ambiente e la responsabile Arpat per Versilia-Massaciuccoli,o senza un’esatta indicazione delle coordinate: i divieti, in misura cautelativa, furono disposti 5-6 bagni a nord e altrettanti a sud del fosso Fiumetto.