Balneazione, analisi ok Revocati i divieti

Grazie al buon esito delle contranalisi effettuate da Arpat, ieri sono stati revocati i divieti di balnazione ai punti di prelievo di Motrone e Fiumetto Sud. Lo stop era scattato dopo gli sforamenti dei parametri dei colibatteri, tali da far scattare le ordinanze del sindaco Alberto Giovannetti. Dopo la notifica della non idoneità delle acque il Comune aveva chiesto l’attivazione della procedura di inquinamento di breve durata. Con Giovannetti che replica alle accuse del candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca, suo rivale al ballottaggio del 28-29 maggio. "Quando amministrava il centrosinistra – dice – nessuno ha mai mosso un dito. Ora strumentalizzano anche la pioggia, promettendo mari e monti. È scorretto puntare il dito sull’amministrazione, grazie alla quale è stato avviato uno studio sulla qualità delle acque a Marina, insieme a università di Pisa, Gaia, Regione e Autorità di bacino, per indagare le origini delle contaminazioni. In questi anni inoltre abbiamo realizzato con Gaia nuove condotte per la fogna bianca a Ponterosso, rifatto 120 metri di tubature e sistemato altri 400 metri di fosse a cielo aperto a Marina, recuperando il tempo perso per l’immobilismo della sinistra".