Balneari, fermento per le elezioni. Ancora da fissare la data del voto

C’è fermento in seno all’Unione Proprietari bagni per le imminenti elezioni di rinnovo del direttivo. Che, in realtà, ancora non sono state fissate, col presidente Martino Barberi ufficialmente ’scaduto’ il 25 ottobre dopo due mandati prolungati a causa delle difficoltà di voto in periodo covid che convinsero a diluire la sua permanenza alla guida della categoria. Martedì prossimo è fissata l’assemblea dopo la quale dovrà essere definita la riunione successiva per calendarizzare la data di votazione degli 11 membri del consiglio. In sostanza alle urne i balneari non andranno prima di dicembre e questo sta sollevando qualche malumore. A scalpitare sono soprattutto gli stabilimenti orientati al ’fare impresa’ riuniti nel Consorzio Forte dei Bagni che raduna 10 stabilimenti (bagno Piero, Augustus beach, Piemonte, Alcione, Costanza, Dalmazia, Annetta, Silvio, Villa Grey e Alpemare) e che nell’ultima tornata è riuscito a piazzare nel direttivo ben due rappresentanti: Alessia Berlusconi e Fabrizio Larini. Ma stavolta si profila un’elezione un po’ più complessa rispetto al passato, quando la conferma di Barberi ha non solo rappresentato la naturale continuità, ma alla fine ha davvero messo d’accordo tutti.

Oggi invece il panorama è nettamente cambiato, alla luce della drastica scelta adottata la scorsa estate dal sindaco Bruno Murzi che ha bandito dalla spiaggia feste, eventi, disco beach, palchi e acrobati per limitare l’intrattenimento serale nei bagni a cene ’soft’ con musica di sottofondo e un chiaro ritorno al mood della villeggiatura di un tempo. La figura del presidente Upb ecco che diventa ancora più importante per avere un interlocutore che possa rappresentare le differenti esigenze all’amministrazione comunale. Con la frangia dei balneari più propensi al cambiamento che spinge per guidare finalmente l’associazione (’Forte dei bagni’ garantisce occupazione al 40% del personale complessivo impiegato) mentre lo stringente regolamento mette una ’zeppa’ di non poco conto e prevede che possa fare il presidente solo chi già è stato in consiglio per due mandati. Con chiaro vantaggio per i veterani dell’Upb (a questo punto tra i papabili a succedere a Barberi ci sarebbe Luigi Bianchi) orientati da sempre a una visione più conservatrice del vivere la spiaggia, quindi in linea col Murzi-pensiero. E favorevoli alle prossime stagioni turistiche senza party sulla sabbia.

Francesca Navari