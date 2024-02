Balneari, è ancora rebus presidenza. Niente voto: proroga di un anno

Ancora niente elezioni all’Unione proprietari bagni. Anzi, è stata convocata un’assemblea straordinaria per questo pomeriggio alle 17 alla Mutuo Soccorso per discutere la possibilità di prorogare ulteriormente l’attuale direttivo. Dopo il continuo rinvio delle votazioni, con un doppio mandato ’extra large’ per il presidente Martino Barberi reggente da 29 mesi, i balneari sembrano non riuscire a trovare un sostituto che riesca a combinare il gradimento degli associati con la compatibilità con quanto previsto dallo statuto che vieta di candidare persone che non abbiano fatto due mandati nel direttivo, così restringendo la cerchia dei papabili. E questo è quanto, nonostante la cosa possa innervosire qualcuno.

"Considerata la delicatezza del momento e l’importanza di tutti i tavoli aperti, anche con l’amministrazione comunale – recita la nota di convocazione inviata agli impreditori balneari – dopo un’attenta valutazione e un’approfondita discussione al proprio interno, il consiglio direttivo ha deciso di proporre agli associati di prorogare il mandato dell’attuale organo direttivo fino a febbraio 2025. Per questo motivo, all’ordine del giorno dell’assemblea c’è la proposta di proroga e non le elezioni vere e proprie. Qualora il voto dell’assemblea fosse contrario a questa proposta, verrà immediatamente convocata una successiva assemblea il 7 marzo, avente all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali". Il direttivo ha illustrato gli impegni messi in campo nel 2023: la riorganizzazione della segreteria, la collaborazione con consulenti esterni nell’analisi della Direttiva Bolkestein e per studiare e sottoporre agli associati ogni possibile opportunità tesa a rafforzare la posizione e il valore dei concessionari nell’ipotesi delle aste.

Francesca Navari