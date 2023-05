Ballottaggio, ultimi appelli al voto I due candidati pronti alla sfida È “caccia“ a chi si era astenuto

di Daniele Masseglia

Domani e lunedì i pietrasantini dovranno scegliere il sindaco che li guiderà per i prossimi 5 anni. Dopo il primo turno di due domeniche fa, stavolta è tempo di ballottaggio. I due sfidanti, il sindaco uscente Alberto Giovannetti (Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni-Forza Italia) e Lorenzo Borzonasca (Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologista e Partito democratico), ieri sera hanno chiuso le campagne elettorali tra musica e aperitivi. Ora siamo alla vigilia: un bel respiro e un ultimo appello al voto.

"Il primo turno – dice Borzonasca – ha fornito un dato chiaro: il sindaco uscente non ha avuto la maggioranza dei consensi dei cittadini. Significa che non ha soddisfatto le esigenze della sua comunità, che ha preferito affidarsi a una strada alternativa. I nostri concittadini, pertanto, per Pietrasanta possono fare una cosa sola: affidarsi a me. Perché a dispetto della giovane età ho le esperienze e le competenze giuste per aprire un nuovo capitolo dando alla città il futuro che merita, in ogni parte del territorio. Mi rivolgo quindi a quel 55% di elettori che non vogliono più Giovannetti alla guida di Pietrasanta, a chi al primo turno non ha votato e a quelli che vogliono comunque voltare pagina imboccando una strada nuova. Non è solo una questione di parte politica, ma di ricambio dirigenziale e generazionale alla guida della città".

Questo invece il messaggio di Giovannetti. "Se i cittadini hanno apprezzato il nostro lavoro – spiega – devono votare per la continuità, anche in virtù della squadra di assessori che ho indicato e che dà un segnale in questa direzione. Poi vedremo le eventuali deleghe da assegnare. Abbiamo realizzato opere importanti, con tanti progetti in corso e da far partire. Il recupero di palazzo Moroni, il completamento del Museo Mitoraj, lo smantellamento dell’ex inceneritore, lo stop a Cava Fornace. Ma anche valorizzare le frazioni e zone importanti come via Donizetti a Tonfano, piazza D’Annunzio a Fiumetto, via Cavour a Focette e piazza Perich a Strettoia. E poi altri chilometri di strade da asfaltare, la piantumazione dell’intera via Unità d’Italia e il percorso ciclopedonale di 43 chilometri da Strettoia a Motrone. Entro l’estate chiuderemo i piani urbanistici. È un percorso partito nel 2018 che vogliamo completare nel 2028. Il 46% dei voti, che poteva essere maggiore con il centrodestra unito, certifica che dobiamo continuare a guidare il Comune".