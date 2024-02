Baldini va all’attacco: "Authority azzoppata"

Massimiliano Baldini non dimentica i guai dei pescatori e del porto insabbiato: "Giani e Del Ghingaro fanno finta di divertirsi insieme al Carnevale ma l’Autorità portuale è senza segretario da quasi un anno".

"Manca un segretario nella pienezza delle sue funzioni dal 26 maggio 2023 – scrive il consigliere regionale della Lega – per la “guerra fredda” tra Comune e Regione. Poco più di due mesi fa hanno annunciato la firma di un protocollo di intesa che sancisce la strategicità dell’Autorità Portuale e fissa una collaborazione tesa alla realizzazione di piano regolatore portuale, asse di penetrazione e sabbiodotto. Passano poche settimane ed il sindaco dichiara in Consiglio Comunale che l’Autorità Portuale va abolita. La precedente lotta per la nomina, cpsì come per la presidenza del Parco, è cosa già vista. E il Presidente della Regione, alcuni giorni fa, risponde per le rime al sindaco rispedendo al mittente l’abolizione dell’Autorità Portuale. Però “si dimentica” di nominare il nuovo segretario dell’ente e ciò malgrado Del Ghingaro e Giani vadano dicendo da tempo che sarebbe stato raggiunto un accordo tra loro. Intanto tutto tace e l’Autorità Portuale continua a rimanere commissariata, zoppa. È quasi un anno che si va avanti con una proroga dietro l’altra del commissario Alessandro Rosselli penalizzando l’intera comunità portuale che ha bisogno della realizzazione dei progetti di sviluppo che gli operatori attendono da anni. Non accettabile che sulla pelle della città si consumi la lotta di potere delle future candidature finalizzate al ricollocamento politico di questo e di quello in area Pd.”