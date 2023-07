Baldini su Carnevale e Pucciniano "Stabilizzare i contributi regionali"

Trasformare i contributi regionali straordinari già previsti per il Carnevale e il Festival Puccini "In contributi ordinari e strutturarli su portata triennale per facilitare la programmazione di questi eventi". È questo uno degli emendamenti presentati dal consigliere regionale della Laga Massimiliano Baldini al Piano Regionale di Sviluppa 2021 - 2025 che andrà in discussione la prossima settimana. "In considerazione del fatto che il Carnevale di Viareggio ha festeggiato, proprio quest’anno, i suoi 150 anni dalla nascita e – spiega – che fra il 2024 ed il 2026 si celebreranno i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini e dalla prima rappresentazione di Turandot, ho presentato una serie di emendamenti al testo licenziato dalla Giunta Giani, tesi a rafforzare e garantire il massimo sostegno economico possibile a tutti gli enti e le realtà’ locali che realizzano, promuovono, mantengono e curano questo patrimonio culturale, tanto caro all’Italia e nel mondo".