Baldini plaude ai rinforzi in arrivo "La priorità è l’ordine pubblico"

Il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini plaude all’arrivo di rinforzi estivi per le forze dell’ordine. "Nel corso dell’ultimo incontro avuto poche settimane fa con il prefetto e il questore di Lucca – rievoca – ebbi modo di rappresentare la gravità di quanto stava accadendo e mi fa molto piacere riscontrare la pronta risposta delle nostre Istituzioni, che ringrazio. Non è facile far fronte a un livello di delinquenza che è sempre più organizzato e aggressivo, a maggior ragione nei territori più ricchi e nel corso della stagione turistica, ma questo massiccio impiego di agenti, unito al coordinamento fra tutti i diversi corpi, è senz’altro motivo di apprezzamento da parte di cittadini, turisti e imprese e la Lega intende fare sempre la sua parte, al governo del Paese così come negli enti locali che amministra e sui territori vicino alla gente – conclude l’esponente del Carroccio – per mantenere la più alta attenzione verso la difesa dell’ordine pubblico".