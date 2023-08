"Baldini (Lega) "Così resteranno solo macerie"

"Il braccio di ferro fra Pd ed ex Pd per la conquista delle poltrone continua, anche a costo di lasciare la Darsena viareggina e e attività che vi operano “in macerie”". Non perde occasione per rigirare il coltello nella piaghe del Porto il consigliere leghista Massimiliano Baldini, in attesa che il presidente della Regione Eugenio Giani proponga un nuovo nome per la segreteria dell’Autorità Portuale. "Per il sindaco di Viareggio ed il presidente della Regione – sostiene il leghista – vengono prima le loro esigenze di supremazia politica piuttosto che l’operatività del porto di Viareggio". "Questo – prosegue – è l’approccio istituzionale che li anima da oltre un anno malgrado i richiami che provengono un po’ da tutti i fronti". "Una guerra politica, tutta a sinistra, che fino ad oggi ha finito per coinvolgere i nomi degli stessi professionisti indicati dalle rispettive parti, tutti autorevoli ma finiti nel tritacarne delle ambizioni politiche di chi guida i due enti istituzionali. Siamo tutti stufi - conclude Baldini - di dover continuare ad assistere a questo spettacolo Si trovi subito un accordo, o comunque si faccia un nominativo che possa svolgere il ruolo di Segretario dell’Autorita’ Portuale sin da domani, perché la città non può continuare a rimanere bloccata".