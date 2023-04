Baldini (Lega): "Comune in crisi con la Regione"

"Il disgelo tra Comue e Regione sull’Autorità Portuale era uno scherzo di Carnevale". Così interviene il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini. "La lite tra il Pd regionale e gli ex Pd del Comune, nata per la contrapposizione sulla nomina per la poltrona di segretario dell’Autorità Portuale – spiega Baldini – è lontana dall’essere superata, con grave danno per le attività che operano nel settore e che sono in attesa da anni delle modifiche al piano regolatore portuale, della realizzazione compiuta dell’asse di penetrazione, insomma di tutti quegli interventi di cui il porto ha bisogno per rispondere alle sfide di competività sempre più incalzanti e al rischio di fuga dei nostri cantieri più prestigiosi – chiude Baldini – verso aree che non vivono questo costante stato di guerra tra gli enti preposti".