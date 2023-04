Baldini e Montemagni Visita al maxi cantiere

VIAREGGIO

C’erano anche il consigliere regionale Massimiliano Baldini e l’onorevole Elisa Montemagni della Lega lunedì mattina al sopralluogo che il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha compiuto al maxi cantiere sull’Autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa. Dodici chilometri e mezzo di terza corsia, un investimento di mezzo miliardo di euro, fino a 350 tra tecnici e operai impiegati, una nuova galleria a tre corsie che per un chilometro si infilerà nella pancia del colle San Donato, un viadotto costruito ex novo e una ‘collina’ verde realizzata con le terre di scavo. Sono i numeri del progetto di potenziamento di Autostrade per l’Italia nel tratto dell’A1 tra Firenze Sud e Incisa. L’obiettivo: abbattere i 600mila transiti giornalieri che oggi rappresentano un picco del +36% sulla media della rete autostradale italiana. E arrivare a far risparmiare fino a 600mila ore all’anno di viaggio.

A presentare il maxi progetto è

stato l’ad di Aspi, Roberto Tomasi insieme al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini e al governatore Eugenio Giani che hanno fatto un sopralluogo sul cantiere che corre parallelo all’A1 in direzione Roma, dall’area di servizio Chianti fino

a Incisa.

"Un cantiere importantissimo –commenta Salvini – perché tutti gli italiani, per lavoro, studio, salute o turismo, stanno troppo

tempo in coda e lo snodo dell’A1, tra Firenze e Bologna, è

uno dei più trafficati. Velocizzare Firenze-Incisa farà risparmiare tempo e denaro per un’autostrada più moderna, veloce, sicura. E ci sarà lavoro per migliaia di operai".