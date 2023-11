Baldini all’attacco di Giani: "Dai i soldi agli alluvionati. Usa le riserve del bilancio"

È saltata, ieri, la prima commissione regionale che avrebbe dovuto analizzare le proposte della Lega "per destinare buona parte della terza variazione di bilancio e parte del fondo di riserva della Regione agli alluvionati". "Il Pd ha fatto mancare il numero legale – affermano i consiglieri leghisti Marco Casucci e Massimiliano Baldini –, probabilmente i democratici avevano una sorta di “timore” a confrontarsi con noi, subito dopo la scorsa seduta del Consiglio regionale e quindi si sono defilati".

La questione riguarda anche l’attuale esclusione delle province di Lucca e Massa Carrara dal decreto nazionale di emergenza. "Ma il Presidente Giani – prosegue Baldini – deve smetterla di confondere lo stato di emergenza nazionale con quello regionale ed il suo ruolo di Commissario per l’emergenza con quello di Presidente della Regione “per non pagare gabella” ai toscani ed in particolare agli abitanti delle province di Lucca e Massa Carrara".

"Lo stato di emergenza nazionale – per le predette zone ancora non c’è, ma tutti – aggiunge il leghista – siamo al lavoro perché venga esteso, e filtra ottimismo come lui stesso ha confermato nel suo intervento in Consiglio Regionale. Questo però – precisa ancora – non significa che non possa e debba utilizzare i soldi del bilancio regionale come ieri il Consiglio Regionale, all’unanimità (estendendolo anche agli eventi atmosferici collegati del 30 e 31 ottobre, e dunque a Torre del Lago), ha chiesto con precisi atti promossi dalla Lega e da tutti quanti in modo bipartisan"

Red.Viar.