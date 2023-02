Baldi pronto a ritirare la candidatura "Anzi fare il delegato per Strettoia"

Politicamente parlando, la seconda metà di febbraio sarà decisiva in chiave elezioni amministrative. L’attesa più grande riguarda il centrosinistra, con la coalizione che già entro questo fine settimana potrebbe annunciare il nome del candidato sindaco. In questo contesto c’è un Pd reduce dalla vittoria in Versilia della mozione di Elly Schlein e che in attesa del congresso del 26 febbraio può contare sulla disponibilità di Claudia Dinelli a candidarsi a sindaco. Tutto dipenderà dal “tavolo“ con le altre forze, atteso a giorni, e dalla convergenza su un nominativo che resta l’obiettivo primario della coalizione.

Entro fine mese, inoltre, Mirco Baldi deciderà se portare avanti la sua candidatura a sindaco con la lista “Frazioni al centro“ o se proporsi invece al miglior offerente come futuro delegato per Strettoia visto che intorno al suo progetto le adesioni sono abbastanza tiepide. Baldi, 54 anni, dipendente del comune di Seravezza da 30 anni e attuale segretario personale del sindaco Alessandrini, nonostante il suo passato nel centrodestra (ha militato a lungo nel Pri per poi passare a FdI), oggi è senza tessere e si considera aperto a qualsiasi schieramento. "L’importante – dice – è che Strettoia abbia una rappresentanza. Sono trascorse diverse settimane dalla mia discesa in campo e devo dire che ho avuto parecchi riscontri positivi e alcune spontanee adesioni. Peccato che la risposta di Strettoia è veramente poca, la gente è ormai stanca della politica in generale e questo è un fatto oggettivo. Il borgo viene ricordato solo durante le elezioni e ad ogni tornata elettorale si presentano tutti in pompa magna per regalare il ’copia incolla’ dei programmi precedenti". Baldi ricorda che Strettoia negli ultimi 25 anni ha avuto un paio di consiglieri e un assessore e vicesindaco, "ma alla fine è stata ottenuta solo una sede di 20 metri quadrati e il ponte al cimitero". Fino alla consapevolezza che attirare l’interesse delle altre frazioni è più complicato del previsto: "Mi sarebbe piaciuto in municipio il nostro peso, ma non faccio parte di nessun ’giro’ e questo penalizza. Ho una profonda conoscenza della macchina pubblica e cercherò di arrivare fino in fondo mantenendo la mia candidatura. In caso contrario potrei fare un passo indietro e presentarmi come potenziale delegato di Strettoia. Aspetto l’esito del congresso Pd e le mosse del Terzo polo, poi deciderò".

Daniele Masseglia