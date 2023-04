Baldi, l’incendio è ancora un caso "La pratica rifiutata dagli uffici"

Ennesima protesta da parte di Mirco Baldi, il noto politico strettoiese a cui nelle scorse settimane ha preso fuoco il tetto della casa. Dopo aver contestato l’organizzazione dei soccorsi, stavolta racconta un caso di malaburocrazia avvenuto ieri in municipio. "È stata una scena paradossale: mi sono recato all’ufficio protocollo – dice – per consegnare la comunicazione dell’inizio delle opere urgenti e indifferibili. Ma mi hanno risposto che qualsiasi pratica per l’ufficio edilizia deve pervenire via pec, rifiutando quindi il mio documento e dandomi il numero di un ufficio che risponde solo un’ora al giorno. A quel punto ho minacciato di chiamare le forze dell’ordine: solo allora hanno protocollato la mia pratica. Rifiutare il cartaceo sarebbe stato fuori legge e comunque i cittadini devono poter protocollare le loro istanze sempre e comunque".