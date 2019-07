Marina di Pietrasanta, 17 luglio 2019 - "Profondo cordoglio" per la morte di Sofia, la dodicenne di Parma morta oggi all'ospedale di Massa è stata espressa dalla società proprietaria e dallo staff dello stabilimento balneare 'Bagno Texas' di Marina di Pietrasanta dove è avvenuto l'incidente nella piscina idromassaggio in seguito al quale la bambina era stata ricoverata in gravissime condizioni sabato scorso.

In segno di lutto giovedì lo stabilimento rimarrà chiuso. È quanto si legge in una nota diffusa dagli avvocati Valentino Durante e Massimiliano Palena in qualità di portavoce della proprietà del Bagno Texas.

"Non ci sono parole per poter rappresentare un dramma così grande, se non la vicinanza umana al dolore dei genitori e del fratellino di Sofia", si legge ancora nel comunicato. "L'impegno della società come di tutti i suoi dipendenti - conclude la nota - proseguirà incessantemente nel dare il massimo supporto alle autorità preposte all'accertamento di questa vicenda straziante".

L'inchiesta aperta dalla procura di Lucca vede indagate sei persone tra titolari dello stabilimento balneare e assistenti bagnanti della struttura.