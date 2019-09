Forte dei Marmi (Lucca), 1 settembre 2019 - Il bagno Marechiaro inizia un nuovo capitolo. E pare concludersi definitivamente quell’ormai viscerale rapporto con la storica famiglia Polacci che ancora deteneva il 49% delle quote dopo un’intricata vicenda di cessioni e affitti di rami d’azienda. A sottoscrivere il preliminare per acquistare lo stabilimento balneare nella sua interezza è la società Gin srl con sede a Firenze, per tramite del proprio amministratore unico Gioia Manci, imprenditrice agricola. L’atto, registrato dal notaio Francesco Donnini di Prato, prevede infatti l’intera cessione delle quote che erano così suddivise: per il 51% della società Kirimm di Prato (subentrata nella procedura di concordato preventivo) mentre il 49% era ancora di Vittoria Polacci e di Giuliana Zarri, eredi rimaste – dopo la recente scomparsa della conosciutissima Derna Polacci – della dinastia che ha ‘inventato’ la balneazione di livello.

Fu infatti Ubaldo Polacci a costruire legno su legno il Marechiaro, a due passi dalla Capannina e nel cuore di Roma Imperiale, tra i pionieri di quella logica di soggiorno destinata a far successo. Proprio lui che, vero lupo di mare, conquistò pure la medaglia di bronzo al valore civile per un eroico salvataggio di un bagnante. E’ arcinoto che proprio in quello stabilimento negli anni Ottanta fu girato "Sapore di Mare", pellicola cult delle vacanze italiane; fu scelto appositamente dai fratelli Vanzina come simbolo di una villeggiatura fatta di serate con gli amici e amorazzi estivi. E ci avevano visto lungo, dato che quell’arenile era stato il prediletto di personaggi del calibro del Premio Nobel Eugenio Montale, della famiglia di Thomas Mann, dei principi Marconi e tanti altri ancora.

Dunque il bagno Marechiaro è destinato a passare definitivamente in mano a una società fiorentina, con la cessazione dei rapporti di affitto d’azienda: tra l’altro il Marechiaro è uno dei bagni con licenza annuale, che permette di fare cene e feste in spiaggia anche tutte le sere. L’estate 2020 promette di regalare pertanto una direzione nuova di zecca. E la fine di quel legame simbiotico dei Polacci col Marechiaro.