Bagno di folla per Urso Il ministro di FdI rilancia "Sostegno alle imprese" E tira la volata a Simoni

"Conosco Simoni da qualche decennio in quanto siamo legati da una lunga militanza politica. Incarna uno spirito che vede il nostro partito puntare al rilancio e alla valorizzazione della nostra economia e delle nostre imprese. Mi riferisco alla necessità, non più rimandabile, di una riconversione industriale in nome della sostenibilità e di un’economia sempre più green e tecnologica. È lui il candidato sindaco migliore per Pietrasata perché incarna tutti questi requisiti". È l’endorsement che ieri pomeriggio il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni ha incassato dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, arrivato al bagno “Biondetti“ di Motrone accolto da un bagno di folla tra cui molti iscritti al partito del premier Meloni.

Un tour, quello del ministro Urso, in Toscana (partito da Siena, proseguito a Pisa e concluso a Massa) per rilanciare l’economia nazionale e i prodotti del made in Italy.

A fare gli onori di casa c’erano l’onorevole Riccardo Zucconi, il segretario provinciale FdI Riccardo Giannoni, il segretario del circolo di Forte dei Marmi Silla Silvestri, il presidente provinciale della Gioventù nazionale Iacopo Aquilini, il coordinatore comunale di Lucca Marco Martinelli, l’imprenditore del marmo nonché ex assessore Fabrizio Rovai, la consigliera comunale di Bagni di Lucca Annamaria Frigo e alcuni dei candidati delle due liste a sostegno di Simoni, ossia FdI e Amo Pietrasanta.

Di fronte al pubblico che lo incalza sul futuro delle concessioni balneari e sul rischio aste in virtù della direttiva Bolkestein, il ministro ribadisce che il governo farà di tutto per sostenere le imprese turistiche. "Sono la nostra eccellenza. Siamo già sul podio europeo per l’industria e l’agricoltura – ha concluso – e faremo in modo che il turismo salga non solo sul podio, bensì al primo posto. I balneari devono avere certezze sul loro futuro. In quest’ottica stiamo aspettando risposte dalla Ue affinché il piano di transizione riceva un adeguato sostegno economico tramite i canali del Pnrr. Si tratta di fondi indirizzati alla sostenibilità delle imprese, che fanno fatturato e danno occupazione".

Daniele Masseglia