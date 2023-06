Bagno comunale, prezzi invariati Dal 1° marzo via alle prenotazioni A Pasqua aprirà il bar ristorante

Tariffe invariate – come avviene ormai da tanti anni – e apertura a Pasqua con il bar ristorante e qualche ombrellone per accogliere autoctoni e forestieri in vacanza, fino alla partenza vera e propria fissata a metà maggio. L’inverno sta dando gli ultimi colpi di coda ma il bagno “Pietrasanta“ è già pronto a guardare avanti come recitano i manifesti affissi in questi giorni dalla “Pietrasanta Sviluppo“, visto che anche quest’anno sarà possibile prenotarsi a partire dal 1° marzo. "Invieremo una lettera a tutti i 251 clienti di lungo periodo – spiega l’amministratore unico Pietro Bertagna – i quali avranno la precedenza e avranno a disposizione 60 giorni per confermare la propria presenza. Ma accettiamo anche le pre-prenotazioni da parte di quelli nuovi. Oltre al nostro centralino 0584-795564, da maggio sarà attivo anche il sito www.bagnopietrasanta.it, inclusa la mappa degli ombrelloni".

Le tariffe dello stabilimento, dotato complessivamente di 330 punti ombra (tra cui 40 tende), saranno sempre le solite: per gli stagionali ombrelloni da 1.000 euro (con due sdraio) a 1.500 euro (con lettino e sedia regista) e tende da 2.000 a 2.200 euro a seconda della vicinanza dal mare. I giornalieri invece partono da 30 euro a maggio, giugno e settembre e da 40 euro a luglio e agosto. "Siamo ottimisti – conclude Bertagna – alla luce del fatturato del 2022, di 455mila euro, pari al 20% in più rispetto al 2021. Stiamo cominciando a preparare il bagno per renderlo fruibile da Pasqua almeno a livello di bar ristorante, a cura della ’All Service’, e se c’è bel tempo anche con qualche primo ombrellone. Avevamo voluto investire sui treni cabine lato Viareggio, ma l’incertezza per la Bolkestein ci ha fatto desistere".

Daniele Masseglia