Bagnini alla Lecciona: "Un lunga battaglia Meglio tardi che mai"

"Meglio tardi che mai". Così il capogruppo del PD, Dario Rossi, accoglie l’annuncio dell’assessore al turismo Alessandro Meciani sul ritorno del servizio di sorveglianza alla Lecciona grazie ad una convenzione coi Vigili del Fuoco. "A giugno 2022 il Pd presentò un mozione – ricorda Rossi – con una proposta che prevedeva un servizio di salvamento con un presidio che, oltre al soccorso in mare, garantisse soccorso in caso di malore sulla spiaggia e di intervento in caso di incendi". Sistema che, secondo il Pd, poteva essere a costo zero, finanziato dalle Fondazioni. "E questo perché – prosegue il democratico –, come ricordammo durante il Consiglio, negli ultimi 5 anni, nella zona, si sono registrati 7 decessi. Fummo allora accusati di fare terrorismo, che il problema non esisteva e che erano sufficienti alcuni cartelli. Finalmente anche l’assessore Meciani sembra essersi accorto che il problema è reale. Per correttezza, potrebbe ammettere che avevamo ragione e scusarsi per le accuse di terrorismo mediatico da parte della sua amministrazione nei nostri confronti".