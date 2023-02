Bagni pubblici nel degrado Verrà istituita la sorveglianza

Bivacco per clochard, sciacquoni malfunzionanti, sporcizia, ogni tanto qualche piccolo vandalismo. In tanti sostengono che i bagni pubblici di piazza Statuto (nella foto), gli unici del centro storico, meritino un biglietto da visita più decoroso anche all’occhio dei turisti. Qualcuno ha deciso di immortalare i servizi igienici in un video inviato a tutti, sindaco incluso. Con un’immediata corsa ai ripari, sebbene l’argomento fosse in agenda già da un po’. L’idea del Comune è istituire quanto prima una sorta di guardianaggio con una sinergia tra assessorato al sociale e Consulta del volontariato. Individuare, cioè, una persona in grado di aprire, custodire e chiudere i bagni con orari differenziati a seconda della stagione. Ad esempio in inverno fino alle 19 o le 20 e in estate fino alle 24. Che il tema sia sentito lo dimostra la riunione di ieri in municipio e la prossima fissata lunedì. Non solo: il progetto riguarderà tutti e quattro i bagni pubblici del territorio, inclusi Fiumetto, Tonfano e Valdicastello. "Il primo incontro è servito per focalizzare le problematiche – spiega Andrea Galeotti, presidente della consulta – e studiare le soluzioni. La più fattibile è di un servizio di guardianaggio in cui coinvolgere le persone fornite dai servizi sociali, anche in ottica reintegro. Lunedì avremo un secondo incontro per trovare la chiave e mettere in moto questo progetto, a cui dare gambe subito".

d.m.