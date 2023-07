Bagni pieni nel weekend Ma troppi vuoti nei feriali

Luglio col bene che ti voglio? Mica tanto a guardare i numeri snocciolati dai balneari della Versilia. Perché se è vero che il fine settimana è come sempre preso d’assalto, è altrettanto diffusa la constatazione che nei restanti giorni della settimana la spiaggia rimanga quasi intonsa e i bagnini si ritrovino a girarsi i pollici. I motivi di tale fenomeno, secondo i presidenti delle associazioni balneari dei quattro comuni costieri, sono principalmente due: il caro-energia, così pesante da costringere le famiglie a tirare la cinghia, e il ritorno dei viaggi all’estero come avveniva prima che il Covid obbligasse i clienti a restare tra i confini italici. In mezzo un altro fattore come quello climatico, basti pensare al piovoso maggio e all’altalenante giugno che non hanno favorito gli spostamenti verso la nostra zona.

"Rispetto all’anno scorso siamo in calo – dice Luca Lippi, presidente dei balneari di Viareggio – specie durante i feriali, con le presenze diminuite del 20%. Il weekend invece si lavora, ma il confronto con il 2022 non regge: quella fu una stagione fantastica per il bel clima e il fatto che si usciva dall’emergenza Covid. Poi purtroppo l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto. Mettiamoci anche l’allarmismo climatico: a sentire i tg si dovrebbero tutti tappare in casa, vuoi per la pioggia o per il vento. Per agosto speriamo bene". Tendenza simile a Lido di Camaiore, come racconta il presidente dei balneari Marco Daddio: "È un’estate ambigua, con grandi presenze nel fine settimana, mentre nei feriali si va a giornate, a volte bene e a volte meno. Hanno inciso due mesi per noi importanti come maggio, in cui ha piovuto tantissimo, e anche giugno che non è stato proprio eccezionale. Poi c’è tanta competitività all’estero e la gente ha ripreso a viaggiare. Da noi viene in genere una clientela di prossimità, poi nord Europa ma gli stranieri per ora non sono tantissimi. Gli olandesi sono molto meno rispetto al passato. Agosto? Le due settimane centrali sono ’cariche’ e anche per la prima ci sono buone richieste. Ma l’ultima è sguarnita".

E così pure a Marina di Pietrasanta, con il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona che ha registrato un calo anche dei clienti stagionali: "Preferiscono il sabato e le domenica, in modo massiccio, ma già il lunedì si nota la differenza. Forse a luglio ha fatto troppo caldo, oltre ai viaggi all’estero che sono ripartiti. Vediamo tanti toscani, poi parmigiani e milanesi, diversi francesi, svizzeri, tedeschi, inglesi e olandesi. Per agosto ci sono tante richieste". Infine il presidente dei balneari di Forte dei Marmi Martino Barberi: "Gli stagionali sono tutti confermati, ma manca movimento durante la settimana. Il motivo riguarda la ripresa dei viaggi all’estero e un diverso modo di concepire la vacanza dato che si preferisce il weekend. Il 70% della clientela è formata da toscani, lombardi ed emiliani, poi da altre regioni e gli stranieri, in primis da Usa, nord Europa e Medio Oriente. Ad agosto sarà tutto pieno".

Daniele Masseglia