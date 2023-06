Bagni e hotel senza clienti "L’incasso s’è dimezzato Tutta colpa del maltempo"

di Beppe Nelli

"Piove dalle nuvole sparse. Piove su le tamerici salmastre ed arse...". Ma gli operatori del turismo non pensano alle verzure dannunziane. Guardano sgomenti un meteo che non ha ancora fatto cominciare la stagione. Sperano che dopo i temporali previsti nella prossima settimana arrivi l’effetto scuole chiuse, e porti con sé le famiglie. Ieri pomeriggio dopo la pioggia è tornato il sole: troppo tardi per chi magari avrebbe speso soldi per due notti sul mare. Rispetto al caldo di 12 mesi fa, per ora, c’è chi segna il 50-60% in meno di fatturato.

Maria Rosaria Francavilla di Assohotel è tuttavia sempre ottimista: "A Viareggio la manifestazione del basket ha portato qualche presenza, e ora stiamo lavorando coi matrimoni. Purtroppo chi aveva prenotato per il mare disdice. Pioggia e nuvole fanno mancare numeri, ma il vero termometrio si vedrà dal prossimo weekend quando le scuole saranno chiuse in via definitiva. Come sempre, servono eventi che attirino gente anche se manca il sole". "I colleghi – sottolinea Sandra Lupori di Federalberghi – lamentano l’ennesimo weekend brutto in cui le presenze non decollano. Col caldo prematuro dell’anno scorso ogni weekend era sold-out. Iniziative come il minibasket sono gradite, putroppo non possono riempire tutti gli alberghi. Speriamo che le previsioni piovose cambino".

Alle 11.59 al telefono c’è il presidente dei balneari di Lido, Marco Daddio: il sito 3BMeteo aveva previsto pioggia alle 12, e il cielo spazza subito vecchie polemiche sulle previsioni sbagliate. Piove. "Il conto del maltempo è presto fatto – dichiara Daddio – siamo a un crollo di presenze del 50-60%, e chiaramente sul mare c’è la desolazione. Lavorerà un po’ chi ha il ristorante coi tavoli al coperto. Purtroppo finora le previsioni sono state azzeccate, e la gente è rimasta a casa. Nei wekend noi balneari viviamo di turismo di prossimità, nel ponte del 2 Giugno abbiamo lavorato due giorni su tre, ma sempre con la clientela che abita vicino alla Versilia. Chi mette in programma la spesa di un weekend al mare non si muove se è annunciata pioggia. Manca chi viene per una settimana, speriamo tutto cambi con la chiusura delle scuole. Adesso sono vuote perfino tante seconde case di proprietà. La nostra economia come sempre dipende dal meteo".

Così ieri mattina c’era invece tanta gente in Piazza Duomo a Pietrasanta, perché i proprietari di seconde case sono comunque arrivati. "Ma con questo tempo – osserva il balneare Francesco Verona – gli stagionali che hanno casa a Marina e vengono sono il fine settimana preferiscono restare in città. Chi invece è già qua non scende in spiaggia ma va in centro storico, o a Pisa e Lucca. Le spiagge sono deserte, e questi per noi sono fine settimana persi". "Infatti – pensa Marco Marcucci di Federalberghi Marina – saremmo stati abbastanza al completo, ma credo ci siano state tante disdette dell’ultimo momento". Perfino in Versilia Nord, tipicamente frequentata da clienti che non hanno problemi di budget.