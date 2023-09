Bagni aperti fino al 5 novembre. Permessi fuochi d’artificio e cene

I bagni potranno rimanere aperti fino al 5 novembre. Non solo: i concessionari che non hanno usufruito di tutte le 40 serate concesse, potranno svolgere pertanto le rimanenti fino a tale scadenza. Anche quest’anno l’amministrazione comunale opta per la stagione ’lunga’ con lo scopo di far vivere per il maggior tempo possibile a turisti e cittadini la spiaggia, in ragione di favorevoli condizioni atmosferiche che stanno permanendo. Visto infatti il perdurare di sole e alte temperature, il sindaco Bruno Murzi ha firmato l’ordinanza che consente alle attività stagionali la proroga fino al 5 novembre compreso, rispetto all’iniziale scadenza del 17 settembre, stabilendo la possibilità di aperture serali per gli stabilimenti balneari che non hanno raggiunto il numero massimo di 40 aperture nel corso della stagione turistica. Durante le aperture serali sarà ammesso l’utilizzo di fuochi d’artificio silenziosi così come già contemplato nella disciplina relativa al periodo 1° maggio-17 settembre, "permettendo ai concessionarigestori di svolgere cene eo feste con contestuale somministrazione di alimenti bevande nel numero massimo di 40 e con orario fino all’1.30 dietro presentazione scritta al ComuneUfficio polizia municipale".

In sostanza le regole restano le stesse: la formula dovrà essere quella di cene con musica di intrattenimento e collocazione in spiaggia unicamente di pedane basse o stuoie. Banditi concerti, allestimenti, strutture impattanti, acrobati o situazioni che vadano comunque a configuare il ’pubblico spettacolo’, così come precisato fin dall’inizio della stagione dal sindaco Bruno Murzi che quest’estate ha mantenuto un atteggiamento severo e costante affinchè nei bagni non si svolgessero più situazioni non in linea con la tradizione vacanziera fortemarmina. E nonostante l’allungamento della possibilità di fruire della spiaggia – che permetterà agli stabilimenti qualche incasso in più con pranzi ai propri clienti fronte spiaggia – si prevedono ancora controlli serrati da parte della polizia municipale anche in bassa stagione affinchè le disposizioni non vengano violate, come accaduto quest’estate con il posizionamento in un party sulla sabbia perfino di una Lamborghini.

Francesca Navari