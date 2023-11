Bagarre sui gemellaggi. La minoranza si spacca

Non decide le sorti della città né prevede lauti stipendi per chi ne fa parte. Eppure anche il Comitato gemellaggi diventa terreno di scontro politico. Non solo tra minoranza e maggioranza, quest’ultima accusata di infilarci sempre i soliti nomi, alcuni dei quali legati a livello familiare ad esponenti del centrodestra (come la madre dell’assessore Marcucci o la moglie dell’ex capo gabinetto Bernardi), ma anche all’interno della stessa minoranza. Lo dimostra la spaccatura avvenuta giovedì in consiglio comunale durante l’elezione, a scrutinio segreto, dei componenti del consiglio comunale in seno al comitato. Alla fine i più votati sono stati Lora Santini (Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto) per la maggioranza e Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta) per l’opposizione grazie anche al voto di un consigliere di maggioranza.

"Abbiamo lasciato 4 schede bianche – scrivono Pd e Insieme – in segno di protesta. Il comitato ha perso parte del suo valore iniziale, ossia favorire l’incontro e la conoscenza tra cittadini, ed è imploso su se stesso. Il bando per eleggere otto rappresentanti della città è stato reso noto solo il giorno prima della scadenza, impedendo a molti di partecipare: chiediamo una modifca. Inoltre va stabilito un limite di mandati per garantire un ricambio costante e una maggior partecipazione, altrimenti ci saranno sempre i soliti nomi". Mori è invece entusiasta per la sua nomina. "È un’esperienza importante: ho sempre collaborato in passato e mi mi impegnerò per garantire pieno sostegno alle iniziative che verranno promosse. Come ’Amici della Francigena’ avevamo proposto di coinvolgere le città gemellate in camminate sui nostri tracciati, ma saltò tutto a causa del Covid".

d.m.