Baciò una tredicenne, assolto: "È la fine di un vero incubo"

"Finalmente è finito un incubo". L’avvocato Gianmarco Romanini è soddisfatto della pronuncia della Corte d’Appello che ha assolto R.E., operaio di 58 anni, dalla pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata su minori. Un capo di imputazione che l’ha visto condannato in primo grado a 1 anno e 4 mesi, scontando un giorno in carcere e mesi di arresti domiciliari. A mettere nei guai l’uomo era stato quel bacio sulla guancia ad una ragazzina di 13 anni "abbracciandola in modo repentino con forza e stringendola impedendole di liberarsi dalla presa", avvenuto sotto gli occhi del padre.

Un episodio accaduto il 17 gennaio 2019 sulle colline di Pietrasanta. L’adolescente quel pomeriggio era insieme a suo padre ed era entrata in un bar della zona mentre suo padre l’attendeva all’esterno. Con lei c’erano anche una sua amica e la madre di lei. All’improvviso si era avvicinato l’uomo che l’aveva stretta a sé per baciarla: la tredicenne si era messa a piangere mentre suo padre, dalla strada, aveva assistito alla scena e solo grazie all’intervento di alcune persone presenti era stato bloccato mentre cercava di farsi giustizia da solo. Il fatto fu segnalato immediatamente ai carabinieri e scattò l’arresto per l’operaio che ha più volte cercato di giustificare quel comportamento.

Per lui, oltre alle manette, fu automatico anche il giudizio pesante come un macigno di tutta la frazione collinare dove abitava e dove ormai era considerato un orco. "Fortunatamente – evidenzia l’avvocato Romanini – il giudice ha ben compreso che la condotta del mio assistito non aveva gli elementi costitutivi della violenza sessuale. Abbiamo sostenuto a più riprese come si trattasse di un comportamento di prassi tra due persone che si conoscono, un gesto banale senza contorni sessualmente rilevanti. In sostanza è stato letto in modo distorto e malizioso. Per il mio assistito si conclude un incubo: si è visto accusato ed è finito in carcere professandosi sempre innocente. Ha sostenuto negli anni un’onta che l’ha fortemente provato a livello psicologico".

Quell’episodio alzò il velo su un altro filone di indagine che ha portato a processo 4 uomini (il giudizio è in fase di appello): dalla deposizione della ragazzina e di altre coetanee sono emerse infatti situazioni ben più pesanti che si consumavano proprio nello stretto raggio d’azione del borgo collinare.

Francesca Navari