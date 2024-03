Baccatoio rosso dopo le piogge. Abitanti in allarme

Tra sette mesi l’emergenza tallio festeggerà, per modo di dire, il suo decennale. Eppure ci sono situazioni che restano ancora irrisolte e che preoccupano non poco i residenti di Valdicastello e dintorni. Vedi ad esempio il torrente Baccatoio che si colora di rosso (nella foto) ogni volta che va in piena a causa delle forti piogge, come quelle cadute copiosamente la scorsa settimana. Gli scatti effettuati dagli abitanti che vivono lungo il coinoide del torrente, inclusi quindi quelli del Pollino, sono un replay di ciò che avviene da decenni e che i cittadini speravano fosse risolto dopo il caso tallio, esploso ai primi di ottobre 2014. Parliamo infatti di una colorazione dovuta al dilavamento che, in caso di pioggia, avviene nelle gallerie delle ex miniere della frazione carducciana.

Sostanze e metalli pesanti – come accertato più volte da Arpat e altri enti – che dalle ex miniere finiscono prima nel Baccatoio e poi inevitabilmente in mare, più precisamente alla foce del fosso Motrone. E siccome di mezzo c’è un po’ di tutto, dai rischi per l’ambiente fino alla salute umana, c’è chi si dice pronto a creare una specie di dossier da inviare alle istituzioni competenti per sollecitare verifiche e analisi. Un’altra battaglia a suon di esposti che ricorda quella portata avanti per tanti anni da comitati cittadini e associazioni ambientaliste per una serie lunghissima di questioni, a partire dall’ex discarica di Rezzaio, ribattezzata "gradini della vergogna", fino agli interventi di bonifica dei siti minerari. Nelle intenzioni del Comune c’è il progetto di una riqualificazione di quei luoghi anche in chiave turistica, ma quello che continua ad accadere nel Baccatoio sembra fare a pugni con il concetto di salubrità.

d.m.