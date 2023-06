Azienda non ha versato l’Iva Incamerata casa da un milione

Confiscato definitivamente un immobile del valore di un milione di euro sulle colline ad un imprenditore viareggino che per due anni non ha versato l’Iva. I finanzieri hanno infatti dato esecuzione al provvedimento riguardante beni – oltre all’immobile anche somme di denaro – che erano stati oggetto di sequestro nei confronti del rappresentante legale di una società viareggina del settore immobiliare che si era resa responsabile di reati fiscali. In particolare a seguito di una verifica condotta dal gruppo di Viareggio alcuni anni fa, era emerso che non era stata versata all’erario l’Iva dovuta per oltre un milione di euro. Da lì il sequestro per equivalente dei beni che nei giorni scorsi – dopo un lungo iter giudiziario – la Cassazione ha tramutato in confisca. La dimora sulle colline è adesso entrata nel patrimonio dello Stato.