Avvocato diffida il golf Alisei: "La segretaria del club non è la direttrice"

Prosegue la battaglia giudiziaria nei confronti del golf Alisei. Dopo l’atto di citazione al Tribunale di Lucca promosso in sede civile dal socio del club Mario Palmerini per chiedere l’annullamento delle ultime elezioni, l’avvocato Giulia Calamai di Prato, legale di Palmerini, ha inviato una diffida. "La signora Manola Neri, segretaria del golf, viene sempre definita ’direttrice’ – scrive – ma lo statuto dell’associazione non contempla la figura del direttore. Più in generale, in ambito associazionistico il codice civile equipara le figure di direttore e presidente, nel caso degli Alisei ricoperta da Andrea Andreozzi e non da Manola Neri".