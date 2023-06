Avvio d’estate con l’aperitivo delle commesse

Commessi, addetti alle vendite, sales assistant. Chiamateli come volete ma sono la grande forza lavoro che in estate macina turni e cortesia per garantire sia la vendita ma anche una buona promozione del territorio. Sfoderando pazienza ed educazione. Domani alle 20 alla focacceria Da Valè si terrà l’"Aperitivo di inizio stagione" – condito da musica – organizzato dalle commesse di Forte dei Marmi per augurare ai turisti e al paese stesso una buona estate. Ovviamente l’appuntamento coinvolge, in senso più ampio tutti coloro che lavorano al pubblico tra baristi, camerieri ecc.

"L’iniziativa è partita prima del covid – racconta Silvia ’Sissi’ Olivieri di Bacci Profumerie – con un primo meeting che fu al Caffè Soldi con un buon successo, e abbiamo mantenuto quella che ormai sta diventanto una tradizione per far vedere che ci siamo e per focalizzare l’attenzione su un paese dove lavoro e voglia di fare non mancano. Chi opera al pubblico si impegna ogni anno per accogliere i turisti nel migliore dei modi, con professionalità e pazienza. Da tempo abbiamo anche un gruppo whatsapp per tenerci continuamente in contatto: è diventata una sorta di chat di servizio dove ci aggiorniamo reciprocamente sulla ricerca di personale, sugli orari e anche su personaggi sospetti che capitano in negozio. Un’altra stagione ci aspetta e la affrontiamo con l’entusiasmo di sempre: ci teniemo molto al nostro lavoro e l’aperitivo sarà aperto a chiunque voglia condividere la serata assieme a tutti noi".