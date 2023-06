Avvicinarsi al centenario Puccini, Giani sollecita il recupero della villa a Viareggio

VIAREGGIO

"È l’anno giusto. Ci stiamo avvicinando al centenario del Maestro Puccini, scomparso a Bruxelles nel 1924, e pensare al recupero della villa Puccini a Viareggio, di proprietà della Fondazione Simonetta Puccini di Lucca, è sicuramente un obiettivo percorribile. Da parte nostra solleciteremo il presidente del Comitato, Alberto Veronesi, a procedere in questo senso". Con queste parole in Consiglio regionale il governatore Eugenio Giani ha risposto ad un’interrogazione del consigliere della Lega Massimiliano Baldini.

Quest’ultimo nel dichiararsi soddisfatto della risposta giunta dal presidente della Regione ha comunque chiesto allo stesso Giani di "mettere ulteriori risorse della stessa Regione per la realizzazione di questo importante recupero culturale". Ma nella sua replica Baldini ha ancora una volta espresso "perplessità" su quanto sta avvenendo all’interno del Comitato.

Intanto dopo l’affondo dei giorni scorsi dell’ex senatore Marcucci contro Veronesi è arrivata la stoccata del direttore d’orchestra. "L’onorevole Andrea Marcucci, leader oggi di un gruppo che non conosco, avrebbe affermato che le Celebrazioni pucciniane sarebbero un fallimento. Da Presidente delle Celebrazioni mi è difficile capire di cosa stia parlando, essendo che le Celebrazioni, come tutti sanno, non sono ancora iniziate. Sorvolo per il resto sulle gratuite offese personali, non senza rilevare che su questo punto, quello dei fallimenti, il senatore Marcucci è senz’altro una autorità indiscussa".